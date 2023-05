Casa di riposo, il salvataggio "Resterà una struttura pubblica"

"Il commissario ha informato che sarà impostato un affidamento che permetterà di abbattere il costo dei servizi di prestazione interinale socio-assistenziale, il cui valore ha assunto una dimensione eccezionale: la spesa è triplicata nell’ultimo triennio principalmente per le sostituzioni del personale dipendente". L’ha detto il sindaco Simone Giglioli rispondendo in consiglio comunale all’interpellanza delle opposizioni sulla questione delle 5 dipendenti Oss del Del Campana Guazzesi destinate passare alla cooperativa; e facendo alcune considerazioni sulla situazione della struttura in generale.

Proprio riguardo alle dipendenti il sindaco ha spiegato che sono già stati svolti incontri del commissario con le organizzazioni sindacali nei quali sono state messe a punto le linee operative. Il primo cittadino ha anche specificato che l’amministrazione sostiene nei fatti il Del Campana Guazzesi: "E’ uscito un bando per i ristori economici per extraspese Covid; è stato nominato un commissario – ha ricordato Giglioli – per rendere più veloce la presentazione degli atti che erano necessari per mantenere in vita la struttura".

"Il commissario ha anche riattivato procedure che erano state intraprese dal precedente Cda – ha aggiunto – e che si erano interrotte per le dimissioni dello stesso. L’indirizzo dell’amministrazione, condiviso con il commissario, è il mantenimento della natura pubblica della struttura". Sempre relativamente al personale il primo cittadino ha specificato che l’apporto di personale delle cooperative nella casa di riposo è ultra ventennale: è datata 2018 l’ultima gara che ha visto l’affidamento di tre quarti della struttura a un gruppo di cooperative".