Casa di Riposo: "Facciamo il punto"

La casa di riposo di San Miniato, dopo il lavoro svolto dal commisario che ha rimesso in senso i conti (dopoi tre bilanci in rosso), ha un nuovo Cda. Le opposizioni – Lega, Forza Italia e CambiaMenti – hanno presentato un’interpellanza al sindaco Simone Giglioli chiedendo "se non si ritenga necessario e urgente convocare una riunione della commissione consiliare competente col consiglio di amministrazione neo insediato per fare il punto della situazione sul processo di risanamento ed esprimere un orientamento chiaro in merito a questa discussione". Le opposizioni chiedono anche quale sia "il punto attuale sulle proposte regionali di trasformazione delle Apsp in Fondazioni; quale sia il parere in merito dell’amministrazione comunale, e se si sia mai discusso di un’evoluzione in quella direzione della natura istituzionale della Del Campana Guazzesi"