Casa di riposo e il commissario "Vogliamo vedere il bilancio" Nuovo attacco delle opposizioni

Ora cosa succede? Il Comune procederà con la nomina di un Cda come invocato anche nell’ultima assemblea dei cittadini? Il nodo Casa di riposo di San Miniato continua ad essere al centro di discussione fra minoranze ed opposizione. "Con decreto del 28 marzo è stato nominato dal sindaco il dottor Profeti in qualità di Commissario dell’ Apsp Del Campana Guazzesi – scrivono in una breve nota i capigruppo Roberto Ferraro (Lega), Michele Altini (Forza Italia) e Manola Guazzini (CambiaMenti) – e che entro 90 giorni, data della scadenza del suo mandato, "avrebbe dovuto predisporre ed attuare il piano di adeguamento e redigere il bilancio della casa di riposo". "Il sindaco e la giunta avrebbero dovuto verificare, trascorso un mese dalla sua nomina, il suo operato in relazione al conseguimento degli obiettivi – ricordano le opposizioni –. Tutto questo è quanto è stato riportato sul sito del Comune in data 29 marzo. Pertanto siamo a richiedere, come già sollecitato in commissione consiliare il 25 maggio scorso, sia il piano di adeguamento sia il bilancio consuntivo 2022 che quello preventivo 2023". Nella giornata di ieri sono scaduti i 90 giorni di incarico al Commissario e le forze di opposizione, hanno fatto al Comune, tramite il segretario generale, richiesta formale degli atti relativi agli impegni presi.

Dal punto di vista economico ora la struttura è stata rimessa in sicurezza con i 200mila euro erogati dal municipio tramite bando sui contributi extra Covid. La casa di risposo, infatti, era arrivata alla fine del 2022 con un pericoloso rosso di bilancio che andava avanti da tre anni. tant’è che tutto il Cda in carica prima della fine dell’anno aveva rassegnato le dimissioni. Da qui la scelta dell’amministrazione di procedere con la nomia di un commissario per le operazioni di messa in sicurezza con la massima priorità agli atti necessari a fermare la messa in liquidazione dell’ente. La crisi alla casa di riposo tiene banco da mesi e si sono svolte anche assemblee pubbliche all’esito delle quali, nei giorni scorsi, è nato un comitato di cittadini per vigilare sulla salvaguardia della struttura,

Carlo Baroni