Casa di riposo e duelli "Ora rischia di finire nelle mani di un privato"

di Carlo Baroni

Il tavolo per salvare la casa di riposo chiude i lavori dopo il muro contro muro tra comitato popolare e amministrazione comunale. Ma la battaglia non si ferma. Lo annuncia Alberto Cioni, ex presidente al Del Campana Guazzesi, ed esponente del gruppo spontaneo insieme a Delio Fiordispina, Andrea Ferreri ed Emilio Bertini.

Cioni, ora che scenari di aprono per la struttura che ha i conti in rosso profondo?

"La maggioranza che guida l’amministrazione ha bocciato tutte le nostre proposte. Noi ci siamo presi una pausa di riflessione per non agire di pancia, sull’onda della rabbia".

Però ci sono iniziative in cantiere pronte a partire. Giusto?

"Stiamo valutando se costituire formalmente il comitato nato in maniera spontaneo, O portare le proposte che abbiamo presentato al centro di un’iniziativa popolare con la raccolta di almeno duecento firme come prevede lo statuto. Oppure fare anche tutte e due le cose. Nei prossimi giorni decideremo. Noi non ci fermiamo in nome della convinzione che la Rsa Del Campana Guazzesi non è una realtà qualsiasi, ma accoglie ed assiste le persone più fragili del nostro territorio, oltre essere un pezzo di storia e di vita importante della città e dell’intero Comprensorio del Cuoio".

La struttura resta a rischio?

"Il rischio maggiore che corre in questo momento è quello di passare dal controllo pubblico a quello privato. E questo, per noi, è inaccettabile".

Quest’amministrazione è in grado di salvare la Rsa?

"Se vuole anche domattina. E’ una questione di volontà e di capacità di resistenza a pressioni esterne che secondo noi ci sono. Le soluzioni sono a portata di mano. Noi le abbiamo portate al tavolo ed erano fattibili".

Voi siete contrari anche alla nomina di un commissario?

"Un solo uomo al comando non mi piace. Il commissario ha un senso se ci sono delle linee precise programmatiche sulle quali deve muoversi. Ed al momento non ci sono. Noi siamo per la nomina di in consiglio d’amministrazione, rappresentativo di tutte le forze politiche e delle istanze sociali: un Cda di natura straordinaria capace di traghettare la struttura nel futuro. Il Comune si sta rapportando alla vicenda come se la Rsa Del Campana Guazzesi fosse una realtà delle tante. Ma non è così, anzi diciamo che è esattamente il contrario. Non l’hanno capito".