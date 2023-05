Casa di riposo "Anche il Pd scricchiola"

"La Rsu e tutte le organizzazioni sindacali hanno dichiarato la loro opposizione all’operazione", attacca CambiaMenti. Il caso è quello della casa di riposo in fase di salvataggio e del resbus del rapporto di lavoro di 5 Oss dipendenti attuali della struttura. "Si tratta di 5 lavoratrici vicine alla pensione, per le quali il passaggio dalla dipendenza da un’azienda pubblica alla dipendenza di una cooperativa comporterebbe, a causa del passaggio dal contratto nazionale delle autonomie locali a quello delle cooperative sociali, una diminuzione dello stipendio e dei diritti acquisiti – dice Manola Guazzini (nella foto)– . Inoltre non sono state vagliate forme contrattuali intermedie che avrebbero potuto rendere meno traumatico il passaggio". Il caso è arrivato anche inconsiglio comunale con un’interpellanza dell’opposizione in risposta alla quale il sindaco ha ribadito, peraltro, che la casa di riposo è e resterà un ente di natura pubblica. "Ma che trasferire al privato sociale l’intero comparto dei servizi assistenziali e cinque dipendenti attualmente pubbliche non sia un’operazione di privatizzazione si può affermare solo ricorrendo a un gioco di parole – attacca CambiaMenti – . Che infatti non ha convinto neanche il consigliere del Pd Alessio Spadoni che si è dissociato pubblicamente in consiglio".

" Ora – chisa Guazzini – sarebbe proprio interessante conoscere, in merito a questo, l’opinione del presidente del consiglio comunale che ha nel suo curriculum un’importante esperienza di militante e dirigente sindacale".