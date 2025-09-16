Casa di Comunità:: "Pronta a dicembre"

C’è un cronoprogramma con scadenze precise. I lavori alla Casa di Comunità di Ponsacco termineranno entro il 31 dicembre e le attività saranno avviate entro la fine di marzo 2026 come da tempistica per le opere incluse nei finanziamenti Pnrr. Lo rende noto l’Azienda Usl Toscana nord ovest. Nel frattempo al secondo piano dell’edificio – spiega una nota – si sono trasferiti tutti i servizi che afferiscono al dipartimento di prevenzione, la medicina del lavoro, la medicina dello sport, l’igiene e sanità pubblica, la veterinaria, le vaccinazioni e il servizio di verifica macchine e impianti. Rimangono da terminare le opere al piano terra e la parte esterna. La Asl Toscana nord ovest ricorda che il distretto di Ponsacco è stato recentemente inserito nell’elenco delle Case di Comunità finanziate con fondi del programma dell’Unione europea noto come fondo europeo per la ripresa, che ridefinisce l’organizzazione e gli standard dell’assistenza territoriale rendendola più accessibile e maggiormente integrata con i bisogni dei cittadini.

"Vogliamo rassicurare la cittadinanza – afferma il responsabile dell’ufficio tecnico della Asl Toscana nord ovest – sulla certezza dei tempi per l’apertura della nuova struttura. A dicembre la conclusione dei lavori e a marzo l’avvio delle attività". Sulla struttura aveva acceso l’attenzione nei giorni scorsi FdI parlando di "ritardi e delle promesse mancate della Regione Toscana e dell’Asl Toscana nord ovest". Con una nota fortemente polemica: "La nuova stima parla di marzo 2026 per l’apertura totale – avevano detto gli esponenti del partito di Giorgia Meloni –. Dieci anni dopo il protocollo del 2016 e quattro anni oltre le promesse del presidente Giani. Una gestione fallimentare della sinistra a trazione Pd".