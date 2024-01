Casa di Comunità, è stato firmato il contratto. Il sindaco annuncia: "A febbraio via al cantiere"

Dopo non poche polemiche, in questi ultimi anni (e duelli fra maggioranza e opposizione), per annunci che poi non trovavano riscontro, si sono sciolti tutti i nodi per un importante intervento a Ponte a Egola. E’ stato firmato il contratto con la ditta aggiudicataria dei lavori per la realizzazione della Casa di Comunità di in via Marco Biagi. Si prevede l’avvio del cantiere nel mese di febbraio per una durata complessiva di due anni. L’importo dell’investimento è di circa 5,8 milioni e l’importo dei lavori appaltati è di 3 milioni e 690mila euro. Il progetto prevede la realizzazione di un fabbricato di due livelli fuori terra (superficie 680 mq al piano terra e 860 mq al piano primo) dove al piano terra sarà realizzata la Casa della Salute e spazi per servizi comunali e al piano primo ambulatori specialistici e di riabilitazione. "Accogliamo – sottolinea Franco Doni, direttore della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa – questa buona notizia con piacere. Stiamo lavorando a completare il quadro delle Case di Comunità del nostro territorio e quella di Ponte a Egola è un tassello fondamentale per quell’area che ci consentirà di servire una quota importante di cittadini. Lavoreremo con la Medicina generale e con tutti i professionisti per progettarne i contenuti". "Finalmente una buona notizia che aspettavamo da molto tempo – commenta il sindaco di San Miniato Simone Giglioli -. Pensavamo di esserci vicino lo scorso ottobre ma un ulteriore intoppo ha prolungato l’iter di altri tre mesi. Adesso aspettiamo l’avvio del cantiere e la realizzazione della Casa di Comunità che sarà una struttura a servizio della popolazione di San Miniato e di tutto il Comprensorio".

C. B.