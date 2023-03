Casa della Comunità e futuro "Chiederemo sia personalizzata"

di Carlo Baroni

CRESPINA

La fase preliminare del progetto è in fase di avanzamento. "Siamo fiduciosi di poter rilasciare in estate il permesso a costruire, questo potrebbe consentire entro l’anno anche l’avvio dei lavori", dice il sindaco di Crespina Lorenzana Thomas D’Addona dopo la riunione di aggiornamento sullo stato dell’arte per la futura Casa della Comunità che sarà realizzata nella frazione di Pian di Laura. Una realizzazione – operazione da oltre un milione di euro – che è stata al centro di un incontro cui hanno preso parte il presidente della SdS Pisana Sergio Di Maio e i sindaci di Comune di Crespina Lorenzana, Comune di Fauglia e Orciano Pisano Thomas D’Addona, Alberto Lenzi e Giuliana Menci Filippi. Presenti anche l’assessore alle politiche socio-sanitarie di Crespina-Lorenzana Francesca Bernardini. Per l’Azienda Ausl Toscana Nord Ovest è intervenuto il geometra Maurizio Novelli.

La Casa della Comunità è il modello organizzativo per l’assistenza di prossimità per la popolazione di riferimento, luogo fisico e di facile individuazione al quale i cittadini possono accedere per bisogni di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale. Nella Casa della Comunità lavorano in modalità integrata e multidisciplinare tutti i professionisti per la progettazione ed erogazione di interventi sanitari e di integrazione sociale, con la partecipazione della comunità locale nelle sue varie forme: associazioni di cittadini, pazienti, volontariato.

"La nostra nascerà in via Karol Wojtyła – spiega D’Addona – nel cuore di un’area produttiva dove insistono servizi come un ristorante, una palestra, un ampio parcheggio. Il Comune mette a disposizione il terreno e la convenzione è già stata siglata: le opere poi sono di competenza dell’Asl. Questa riunione di aggioramento è stata importante per capire a che punto siamo, altre ne seguiranno". "A noi, come sindaci – prosegue D’Addona – interessano i contenuti, cioè quando definiremo in un confronto con l’Sds quali servizi dovranno essere messi in questa struttura. Riteniamo importante che sia “personalizzata“ a misura delle esigenze del territorio. Mi spiego meglio: non ci interessa tanto che vengano portati nella Casa della Comunità servizi che già sono presenti e funzionano, ma che con questa nuova realtà i nostri paesi abbiamo un punto di riferimento anche per alcune specializzazioni diagnostiche insieme al centro prelievi, alla presenza dell’infermiere e della guardia medica. Penso, per esempio, alla possibilità che venga offerto un servizio di radiodiagnostica con radiografie ed ecografie". Nel 2025 questa struttura potrebbe essere già realtà.