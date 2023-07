Casa da demolire, il bivio Il duello non si ferma e arriva al Capo dello Stato

di Carlo Baroni

Il duello sulla villetta da demolire finisce anche al centro anche di un ricorso straordinario al Capo dello Stato. La querelle di carte bollate, quindi, avrà un’altra puntata. Intanto l’Unione Valdera ha affidato l’incarico legale per formulazione di controdeduzioni difensive. Nel gennaio scorso – si apprende dai documenti – i proprietari avevano fatto istanza al Suap Valdera per ottenere l’ approvazione-validazione del piano aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale già approvato dai Comuni di Ponsacco e Pontedera nel 2016 e successivamente annullato dal Consiglio di Stato. Ma l’ufficio Suap "disponeva nuovamente l’archiviazione del procedimento". E contro quel provvedimento i Cerretini – che vanno avanti nella battaglia – hanno presentato ricorso al Capo dello Stato. Il caso, appunto, è quello della casa costruita lungo via delle Colline per Legoli. Nei giorni scorsi, ricordiamo, il Comune di Ponsacco ha notificato a Paola Cerretini un verbale di "accertamento di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione delle opere abusive con ripristino dello stato dei luoghi". Il Tar nel suo ultimo pronunciamento aveva stabilito : "Il Comune non può fare altro che eseguire quanto ordinato dal Consiglio di Stato in sede di ottemperanza della sentenza di merito, adottando l’ingiunzione di demolizione, che trova la propria ragion d’essere nel definitivo accertamento giudiziale della preesistenza dell’area boschiva vincolata, nel definitivo annullamento del titolo edilizio legittimante e, per conseguenza, nella insuperabile natura abusiva dell’edificio realizzato". Le tappe della vicenda a grandi passi sono queste. Nel 2015 i Comuni di Pontedera e Ponsacco, in cui ricade il terreno concessero i permessi a costruire. Il cantiere iniziò nel 2016 e nel 2018 è stata terminata.

L’immobile è stato realizzato seguendo quanto era stato autorizzato: è una casa realizzata in bioedilizia, in classe A4, all’interno della proprietà della famiglia dove si trova anche il Podere Orto Primo. Poi un botta e risposta di carte bollate. Tra istante al Suap Valdera e al Comune di Ponsacco, duelli davanti al Tar e al Consiglio di Stato. Ora un altro ricorso, al quale sono appese le speranze dei Cerretini.