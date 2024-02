Carnevale. Il concorso

CENAIA

Maschere anche a Cenaia. Il paese infatti si aggiunge alle tante iniziative in programma in queste settimane. Domenica di carnevale a Cenaia grazie alla festa organizzata dal locale Centro Commerciale Naturale in collaborazione con Confesercenti Toscana ed il patrocinio e contributo del Comune di Crespina Lorenzana. Dalle 14 alle 20 il borgo si animerà di maschere con una sfilata che alla fine decreterà la più bella: nessun limite alla creatività ma solo una condizione, che a sfilare siano gli adulti ed i bambini in gruppo. Ovviamente il carnevale è festa dei bambini e per loro giostre, battaglia di stelle filanti e coriandoli, flash mob di bolle di sapone. Shopping garantito dai negozi aperti e da un mercatino artigianale.

"Una domenica all’insegna del divertimento e del carnevale – spiega Claudio Del Sarto, responsabile provinciale di Confesercenti Toscana – grazie all’impegno dei commercianti del Centro Commerciale Naturale che hanno voluto animare il borgo con iniziative sia per i grandi che per i bambini. Commercianti che dimostrano come la voglia di fare sia fondamentale anche in realtà piccole e come sia importante la promozione del commercio tradizionale. Un ringraziamento infine – conclude Del Sarto – agli assessori Simona Sopranzi e David Bacci per il contributo e la collaborazione a questa iniziativa e soprattutto alla presidente del Centro Commerciale Naturale Della Santa ed a tutto il direttivo per l’ottimo lavoro svolto".