Carmassi: "Da Guidi un giudizio ingiusto"

BIENTINA

Mancano cinquantacinque giorni alle elezioni Comunali del 12 giugno e per Bientina rappresenteranno una lunghissima campagna elettorale tra il sindaco attuale, Dario Carmassi (candidato per Pd e centrosinistra) e l’ex primo cittadino (dal 2007 al 2017) Corrado Guidi, ex Pd e capo della giunta con Carmassi assessori. Un intreccio di emozioni e polemiche. Già iniziate con la presentazione di Guidi, giovedì scorso in piazza davanti al palazzo comunale.

"Il sindaco – ha detto in sostanza Guidi – deve stare tra la gente e non davanti al computer. Deve parlare con le persone e non rimanere in ufficio. Io, ad esempio, durante il periodo più difficile del Covid avrei portato il mio ufficio in piazza, sotto un gazebo". Critiche dirette al suo successore e futuro competitore e compagno-amico nel Partito Democratico che guidi ha lasciato a dicembre quando era tesoriere provinciale. Carmassi non ci sta e respinge le critiche.

"Gli chiederei di dire la stesa cosa a tutti i sindaci di centrosinistra e centrodestra – le sue parole – In quei giorni ho fatto migliaia di telefonate anche a chi ora non è più tra noi. Ero sempre fuori. I periodi successivi sono stati impegnati a occuparci di sociale, per le famiglie e le persone più in difficoltà, sia a Bientina che nell’Unione Valdera. Non ritengo giusto questo giudizio da parte di Guidi per quel preciso periodo storico per me e per l’intera mia giunta".

Poi l’affondo: "Guidi ha detto che la candidatura gli è stata chiesa da un centinaio di persone che hanno firmato un documento e che lui, prima di accettare, c’ha pensato tanto; ecco, non credo che questo sia successo in pochi giorni e neppure settimane e allora gli dico che, visto che fino a dicembre ha fatto parte del mio stesso partito con incarichi a livello provinciale, doveva venire da me, dalla giunta, dalla maggioranza e dal Pd di Bientina a dire che c’erano problemi, perché non l’ha fatto?".

"I soldi a Bientina, circa 5 milioni, non sono arrivati e non arriveranno per caso, ma grazie a progetti, al lavoro mio, degli assessori e, ovviamente, degli uffici – conclude Dario Carmassi – E dovremo lavorare ancora in questo senso perché, secondo me, siamo alle soglie della crisi economica più importante. Spero di sbagliarmi, ovviamente, ma ho questa sensazione".

g.n.