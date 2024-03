Carabinieri in chiesa. Il corso anti truffe

Per tenere lontani ipotetici truffatori, i carabinieri salgono sul pulpito di una chiesa. Accade a Montercerboli, dove domenica scorsa, tra un Pater Noster e un’omelia, ecco arrivare a Messa i carabinieri della stazione locale. I militari hanno utilizzato, nel senso pacifico del termine, un appuntamento canonico come la Messa domenicale per istruire la platea, in questo caso composta soprattutto da anziani, sui rischi in cui è possibile cadere. Quindi, i carabinieri, nel bel mezzo della celebrazione liturgica, hanno preso parola per puntellare alcuni avvertimenti grazie ai quali è possibile tenere lontani ipotetici ladri e truffatori. Come? Non aprendo l’uscio di casa a nessuno, a meno che non si tratti di persone conosciute. O non rispondendo a telefonate sospette. L’appello delle forze dell’ordine non casualmente ha trovato la propria quinta in una chiesa, a questa latitudine frequentata da persone anziane. Ed è proprio a loro che i carabinieri si sono rivolti durante la Messa domenicale: un vademecum in cui si ricorda di non accogliere in casa neppure chi si presenta come carabiniere, e di chiamare anche in questo caso il 112.