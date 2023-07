Carabinieri e Conad donano alla Misericordia merce recuperata da un trasportatore, un gesto per la mensa dei poveri

PONTEDERA

La merce rubata in vari supermercati Conad e recuperata dai carabinieri lo scorso mese di marzo, è stata dissequestrata e donata alla Misericordia per la mensa dei poveri. La consegna è stata effettuata ieri mattina dai carabinieri della stazione di Pontedera al vicegovernatore della Misericordia, Pierluigi Masi e a Renzo Bartoli, responsabile della mensa per i bisognosi gestita dalla stessa arciconfraternita. La donazione è stata possibile grazie ai carabinieri e a Conad. Un bel gesto che va incontro alle esigenze della struttura che ogni giorno garantisce un pasto caldo a persone che, altrimenti, non saprebbero dove andare a mangiare. Un lavoro meritorio, quello della mensa dei poveri, che ha avuto il durante la pandemia da Covid quando la distribuzione dei pasti non si è mai fermata e quando alcuni senzatetto sono stati accompagnati a vaccinarsi.

La refurtiva rubata ai supermercati Conad da un trasportatore è stata recuperata dai carabinieri della stazione di Pontedera a marzo, durante un’operazione che aveva portato all’arresto dell’uomo accusato dei reati di furto, ricettazione e appropriazione indebita, in ordine alla sottrazione di circa 1.100 pallet, nonché di generi alimentari destinati alla grossa distribuzione in supermercati a marchio Conad. I carabinieri hanno eseguito perquisizioni nell’abitazione della persona arrestata e in un altro magazzino nella sua disponibilità dove hanno rinvenuto ulteriori pallet e un’ingente quantità di merce destinata sempre alla distribuzione dei supermercati Conad per un valore complessivo di circa 25.000 euro.

La merce recuperata, in parte era stata immediatamente restituita a Conad, mentre un’altra modesta quantità era stata sequestrata. Nei giorni scorsi è stata dissequestrata dall’autorità giudiziaria di Pisa e resa disponibile, con il benestare di Conad, per la donazione ad enti umanitari senza scopo di lucro. Si tratta di pasta, passata di pomodoro, farina, biscotti, salse, caffè, fette biscottate, tonno in scatola, olio di oliva, prodotti per l’igiene della persona e altro. I responsabili della Misericordia hanno apprezzato il gesto e ringraziato carabinieri e Conad.