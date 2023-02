Carabinieri: controlli in strada

Contrasto all’uso di droga e alla guida sotto l’uso di sostanze stupefacenti. I militari della compagnia carabinieri di Volterra hanno svolto un servizio coordinato per il controllo del territorio nei pressi delle principali zone isolate della circoscrizione, finalizzato, più in generale, alla prevenzione dell’uso personale di droga e al contrasto della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Operazioni che hanno interessato anche le principali arterie dei territori di Guardistallo, Riparbella e Santa Luce per sovrintendere al rispetto delle disposizione del codice della strada. All’esito dell’attività, i carabinieri hanno controllato 80 veicoli, identificato 92 persone, elevato 17 contravvenzioni per violazioni del codice della strada, ritirato 4 patenti, sequestrato 6 veicoli poiché sprovvisti della prevista copertura assicurativa e, infine, segnalato alla prefettura competente 6 persone, poiché sorprese in possesso di stupefacente per uso personale.