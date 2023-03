Carabiniere interviene nella lite e viene picchiato, il caso dal giudice

Una lite per futili motivi davanti il parcheggio del palazzetto dello sport: spinte, rincorse e anche una bottiglia di birra scagliata contro il rivale. Un carabinieri in borghese vede corre in soccorso degli aggrediti, si qualifica ricevendone uno spintone – secondo quanto emerso – a seguito del quale il militare cade violentemente sul marciapiede procurandosi varie lesioni fra le quali una frattura scomposta. Questi fatti sono accaduti a Castelfranco nell’aprile del 2021 e, nei giorni scorsi, e per la posizione di tre soggetti c’è il primo passaggio in aula davanti il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Pisa. Per uno, alla scorsa udienza, il giudice ha stralciato la posizione in quanto resosi al momento irreperibile. Gli altri – due giovani di 23 e 22 anni, residenti rispettivamente a San Miniato e Santa Croce– devono rispondere di violenza privata in concorso. Un reato che, essendo diventato perseguibile a querela di parte con la recente riforma, prevede che entro il 30 marzo le parti offese (una coppia di 50enne di Livorno) presentino querela in vista della prossima udienza d’aprile. Il 23enne, georgiano di San Miniato, deve rispondere di lesioni personali aggravate ai danni del carabiniere e, per questo reato, sarà discussa l’udienza preliminare: il 23enne rischia il rinvio a giudizio. Il militare, parte offesa, è assistito dall’avvocato Palma.

C. B.