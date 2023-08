A Peccioli ci si sposta con l’elettrico: il car sharing ha un grande successo

Peccioli (Pisa), 29 agosto 2023 – Grande successo a Peccioli per le minicar elettriche che il Comune aveva introdotto nell’ottobre 2022. Si tratta di un car sharing che ha colto nel segno. Sono 1200 gli utenti che si sono iscritti e che usufruiscono delle macchinette.

Un modo per dare impulso alla mobilità sostenibile, senza emissioni e anche silenziosa. L’estate 2023 ha decretato un ulteriore successo per le minicar di Peccioli anche grazie ai turisti. Tra l’altro il Comune a inizio anno aveva dato ulteriore impulso all’elettrico piazzando ulteriori colonnine di ricarica.

Il Comune di Peccioli aveva anche ricevuto a Bergamo, nel corso del congresso nazionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, un prestigioso riconoscimento per il progetto nell’ambito degli Urban Award.

Il Birò, il più piccolo veicolo elettrico a quattro ruote, è un mezzo prodotto da Estrima S.p.A. che, tramite la controllata Sharbie srl, si è aggiudicata il bando per la gestione del servizio di sharing del Comune di Peccioli.

La flotta è composta da 32 Birò: 20 sono per i titolari di negozi e 12 per cittadini e turisti. Inoltre, l’offerta di sharing permetterà l’utilizzo dell’apposita Birò Share App in grado di gestire l’attività, monitorare la posizione, la funzionalità e la disponibilità dei mezzi.