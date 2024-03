Cappuccetto Rosso, un viaggio tra sogno e realtà

Domenica 10 marzo alle ore 17 al teatro Verdi di Casciana Terme, la Compagnia Giardino Chiuso presenta Cappuccetto Rosso, all’interno della stagione teatrale Teatro Liquido di Guascone Teatro.

Cappuccetto Rosso è un personaggio fiabesco famoso in tutto il mondo. E lo spettacolo, ispirato alla scrittura dei Grimm, è incentrato sulla capacità magica del movimento di amplificare le parole della favola. Con la creazione di immagini e momenti di forte suggestione teatrale i bambini, ma anche gli spettatori più adulti, potranno scoprire e avvertire immediatamente la magia del teatro. La messa in scena, che ha debuttato in un primo studio nel 2008, ha mantenuto una composizione drammaturgica che si snoda attraverso i vari linguaggi della danza, immagini video, musica e parola. Una tenera "piccola" artista sulla scena attraverserà un bosco dai mille colori, incontrerà un lupo dai grandi occhi e trasporterà, insieme alle due figure femminili della mamma e della nonna, in un viaggio fantastico tra sogno e realtà; uno spettacolo che apre uno spazio dell’immaginario anche grazie all’utilizzo della macchineria teatrale tra sipari.