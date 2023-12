Cappella Cottolengo aperta per tutti

L’appuntamento natalizio per chi ama le corali e l’atmosfera che solo belle canzoni e calde voci sanno ricreare in questo periodo, è per giovedì 28 dicembre alla Cappella del Casa della Divina Provvidenza Cottolengo di Fornacette che, per l’occasione, sarà aperta a tutti i visitatori. Ad incantare gli spettatori con le sue magiche melodie sarà la corale polifonica Cascinese diretta dal Maestro Luciano Parenti. L’evento organizzato dal Comune di Calcinaia comincerà alle 17 e sarà a ingresso gratuito per tutti coloro che desidereranno partecipare.