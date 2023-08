Capitale dei motori Un settembre a manetta Tre weekend di eventi

di Luca Bongianni

Dalla partenza da Pontedera della 41esima edizione del Rally di Casciana Terme ad una serie di eventi tra piazza del mercato ed il centro città. Per tre weekend di settembre la città della Vespa sarà invasa dai motori, dalle quattro alle due ruote. In occasione dell’Italian Motor Week, la settimana nazionale dei motori promossa da Anci Città dei Motori che va dall’11 al 17 settembre, Pontedera non ha voluto farsi trovare impreparata allestendo un calendario ricco di appuntamenti per gli amanti dei motori ma non solo. "Un grande lavoro di squadra – ha detto Eugenio Leone, vicepresidente nazionale Città dei Motori – dai partner che collaborano al supporto che non ci fa mai mancare l’amministrazione comunale". In piazza del mercato, da venerdì 1 settembre, verrà allestita una maxi pista con la tribuna per il pubblico e diventerà la base del 41esimo Rally di Casciana Terme, il paddock dove si riuniranno le auto ed i tecnici. Ma ci saranno anche truck con il food e musica alla sera. Il primo grande appuntamento è quello del 2 settembre con il Gran Premio Pontedera Città dei Motori e la prova speciale del campionato regionale di rally. Un Gran Premio che sarà anche Memorial Giovanni Doni, pilota di rally pontederese molto conosciuto scomparso prematuramente in seguito ad un incidente in officina.

"Ricordare Giovanni ci fa molto piacere, farlo nella sua Pontedera ancora di più – ha detto Franco Nannetti, uno dei fondatori del Rally di Casciana –. Franco correva negli anni ’80, era un pilota molto veloce e ha vinto tante gare. Ha corso con la Porsche Carrera, con la Delta Integrale. Una sua macchina è ancora in vita e la porteremo in pista". La partenza del Gran Premio Città di Pontedera inizierà alle 19 da piazza Cavour, le auto percorreranno il corso su un tappeto rosso prima di dirigersi in piazza del mercato per le corse. Domenica 3 settembre è dedicata ad una prova di regolarità di auto storiche, sempre in piazza del mercato.

Nel weekend successivo si torna a sentire il rombo dei motori. Sempre in piazza del mercato sabato 9 ci saranno prove di go-kart, auto storiche, esposizioni e ancora musica e festa. Domenica 10 invece è in programma la prima edizione della Formula Challenge Pontedera Città dei Motori con il logo dell’evento tutto dedicato alla Cmn (Costruzioni Meccaniche Nazionali) del 1919 costruita a Pontedera e guidata da Enzo Ferrari. Nel weekend 16-17 gli eventi si spostano in città. Sabato 16 con la presentazione del libro "La prima Vespa non si scorda mai" di Paola Scarsi e domenica 17 con Motoroduno Pontedera città dei motori in collaborazione con la 46a Brigata Aerea di Pisa.