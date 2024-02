Capannoli nella bufera. Resa dei conti nel Pd. Un’ala del centrodestra: "No appoggio Rocchi"

E’ un groviglio politico che, da giorni convulsi, intesse tele sempre più intricate negli scenari elettorali di Capannoli. Ebbene: da un lato i guai interni al Partito Democratico, che ora si ritrova a dover riunire una nuova assise domani dopo quella che ha incoronato come candidata a sindaco Barbara Cionini, quando già si era fatta avanti la sindaca uscente Arianna Cecchini per una candidatura tris. Dall’altro lato spunta il gruppo "Capannoli nel cuore", pronto a forgiare una terza lista (civica) per battagliare contro il Pd e la compagine che vede alla testa la candidata a sindaco Silvia Rocchi. Ecco il Capannoli nel Cuore-pensiero: "Da alcune settimane stiamo riflettendo sull’opportunità di dare vita ad un progetto concreto per il governo del paese. Oggi abbiamo da una parte un partito che si chiama democratico ma che di democratico ha poco, altrimenti avrebbe confermato senza se e senza ma l’attuale sindaca Cecchini. Dall’altra parte c’è una candidata che vuole essere definita civica e che invece è stata calata dall’alto dalla destra. Non tutto il centrodestra di Capannoli si riconosce nel nome di Rocchi, mentre l’amministrazione Cecchini ha fatto degli sbagli ma riconosciamo l’assenza totale di interessi propri".

Quindi?

"La paura di un governo Rocchi e le diatribe del Pd di questi giorni - è la chiosa di Capannoli nel Cuore - ci spingono a riflettere se proseguire sul percorso di individuazione di un candidato a sindaco per dare vita ad una lista, o se appoggiare una delle candidate". Non lontano, a Terricciola, arriva un questionario che porta la firma Comitato Civico Terricciola Sicura. Da domani il questionario può essere ritirato nei punti consegna dislocati in paese.

"La rilevazione, dopo i dati anagrafici, mette in luce quali sono le priorità per i cittadini, il gradimento attuale verso le azioni portate avanti dall’attuale amministrazione comunale - scrive Terricciola Sicura - un focus sulla raccolta dei rifiuti e sui servizi locali come scuole, trasporti, mensa, centri diurni, servizi. Infine misura il tema della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e nella società civile e termina con la possibilità di lasciare dei suggerimenti. L’invito è quello di impegnare pochi minuti del proprio tempo per la compilazione del questionario. Sarà sicuramente tempo impiegato nel miglior modo possibile per poter esprimere le proprie idee e offrire i propri suggerimenti per il futuro della nostra comunità".

Mentre a Ponsacco, appuntamento il 9 febbraio alle 21.30 alla sala concerti di via di Gello per la presentazione del progetto civico di Samuele Ferretti, Federico D’Anniballe, Gianluigi Arrighini e Maurizio Bernacchi.