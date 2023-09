Pontedera, incubo in zona stazione tra lanci di bottiglie e urla

Pontedera, 12 settembre 2023 – Urla, offese, lancio di bottiglie e sporcizia in strada. E’ il bilancio di una notte troppo movimentata, quella tra domenica e lunedì in zona stazione, precisamente sul Viale Piaggio.

Tutto è nato da una tranquilla e colorata festa organizzata al Centrum sete sois sete luas. Una festa privata, non organizzata dal centro culturale che si è limitato a concedere, a pagamento, i locali. Un evento gestito da una comunità nigeriana che si è data appuntamento nel tardo pomeriggio per incontrarsi, ascoltare musica e mangiare insieme.

E tutto è filato liscio all’interno dell’ex capannone Piaggio, peccato però che gli animi si siano riscaldati all’esterno. I primi problemi si sono riscontrati sul binario 1, intorno alle 21, quando un gruppo che ha preso parte alla festa, per rientrare a casa, ha creato tensione all’arrivo del treno diretto a Firenze.

Tra questi, una decina di giovani che si è accalcata all’ingresso del treno spingendo e cercando di entrare sul convoglio prima di far uscire i passeggeri all’interno. Alle rimostranze di una ragazza che ha fatto notare che “prima si fa uscire e poi si entra“ sono volate offese da parte del gruppo di nigeriani, tra cui qualcuno visibilmente alterato dall’alcol. Offese e minacce che sono piovute anche a chi ha preso le difese della giovane.

Momenti di tensione che si sono risolti velocemente visto che i pendolari non hanno raccolto le provocazioni. Ma i problemi non sono finiti qui. Poco dopo, sulle scale del sottopassaggio ferroviario, lato viale Piaggio, un lancio di bottiglie e un animato litigio ha visto protagonisti altri “invitati alla festa“. Infine, ieri mattina, erano evidenti in strada i resti della festa: davanti al Centrum c’erano disseminati bottiglie, piattini, sacchetti e anche pannolini gettati nelle aiuole. Sul caso il Centrum prende le distanze: "Siamo dispiaciuti, ma non gestivamo noi la festa. Noi abbiamo concesso i locali dopo la firma e le raccomandazioni di come utilizzare gli spazi. Terremo di conto delle segnalazioni per le future concessioni".