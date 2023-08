Caos operatori museali Trattative infrante, ora scioperi E un consiglio comunale aperto

di Ilenia Pistolesi

E’ una battaglia che mette al centro la difesa del lavoro. Due fumate nere in prefettura con le sigle sindacali e un cammino, per gli operatori museali, che viaggia verso lo sciopero. E i gruppi di opposizione rilanciano, proprio nel giorno dell’apertura delle famigerate buste del bando di gara, la volontà di chiedere un consiglio comunale aperto che metta al centro la vertenza sindacale degli operatori museali. I tentativi sindacali di conciliazione con il Comune, come detto, si sono dissolti come cenere in Prefettura e ora si configura la via dello sciopero. Ed ecco la proposta di tutti i gruppi di opposizione: un consiglio comunale aperto sulla vertenza degli operatori museali, assise che per regolamento il sindaco deve convocare entro 20 giorni, con la richiesta, nel testo, di una dilazione, di procrastinare l’apertura delle buste pervenute a seguito del bando di gara, che saranno aperte oggi, salvo sconvolgimenti. Se la seconda ipotesi pare piuttosto lontana, quella di una procrastinazione delle aperture delle buste, non resta che aspettare la data di convocazione del consiglio comunale aperto anche se lo stesso, a buste aperte, assume già un altro contorno. Ossia, i giochi sono fatti. Ma non è detto. Perché l’annullamento in autotutela o la revoca restano capisaldi della battaglia.

"La richiesta di un consiglio comunale aperto serve a far capire un concetto, che diamo assodato, almeno noi - dice Roberta Benini, leader di ‘Per Volterra’- far capire a tutti che le ipotesi messe in campo dalla giunta non reggono. Come può reggere una toppa, un cerotto, tradotto nel cercare soluzioni per garantire più ore ai lavoratori? A fronte di una clausola sociale stracciata dal bando? Il rischio è noto, e nel frattempo l’amministrazione comunale è sparita verso i lavoratori museali". Ecco la posizione di Federica Sarperi, leader del Gruppo Misto: "Un consiglio comunale aperto è strumento per aprire un confronto pubblico fra politica, sindacati e chi ha interessi diretti o indiretti in questa vicenda. Ribadisco l’importanza di dilatare il giorno di apertura delle offerte, perché così facendo arriveremo a un consiglio comunale aperto con meno controversie in ballo". "Il cerotto proposto dall’amministrazione – aggiunge ancora Federica Sarperi – non va verso la tutela dei lavoratori. E’ assurdo che nella sbandierata ‘Città della Cultura’ si osteggino proprio i lavoratori del settore cultura, rendendoli precari. Andando a ledere i loro diritti".

Quindi, riassumendo, l’opposizione compatta chiede all’amministrazione comunale un consiglio comunale aperto, alla partecipazione attiva delle autorità politiche, istituzionali, sindacali, lavorative competenti e alla cittadinanza. Un’assise che faccia chiarezza in particolar modo per gli operatori museali.