Caos in stazione: Guasto all'elettricità a Pontedera, treni soppressi

PONTEDERA

Treni soppressi e in ritardo. Caos sulla linea Firenze-Pisa dalle 15 e per quasi tutto il pomeriggio di ieri per un guasto all’impianto di alimentazione verificatosi nei pressi della stazione di Empoli. I tre diretti da Pisa a Firenze e da Firenze a Pisa si sono bloccati in ingresso nello scalo empolese a causa della mancanza di corrente elettrica. Così, centinaia di passeggeri sono rimasti a piedi e Ferrovie ha attivato un servizio di trasporto sostitutivo con bus.

Da Pontedera e San Romano e San Miniato, le tre stazioni precedenti Empoli in direzione Firenze, de dagli scali di Montelupo e precedenti prima di Empoli in direzione Pisa, i passeggeri sono stati fatti salire sui pullman e accompagnati alla stazione successiva "scavalcando" così la tratta empolese per poter riprendere i treni in transito verso Pisa e Firenze.

Molti i convogli che hanno subito ritardi importanti e molti anche quelli cancellati. Problemi anche sulla tratta da Empoli verso Siena. Il guasto si è verificato intorno alle 15 e ha interessato entrambi i binari. Il problema, nonostante l’immediato intervento dei tecnici, si è protratto per due ore e mezza su una linea e tre ore e mezza sull’altra. Alle 17,30 Ferrovie ha riattivato uno dei due binari nei pressi di Empoli consentendo così la ripresa della circolazione anche se a scartamento ridotto. Alle 18,30 la circolazione ferroviaria è stata ripristinata su entrambe le linee e i convogli hanno ripreso a circolare tra Firenze e Pisa e viceversa, anche se la normalità si è cominciata a registrare in serata.

Cosa è successo? Ferrovie sta compiendo ancora gli accertamenti del caso. Da capire cosa abbia causato il guasto alla linea elettrica. Se un convoglio in transito, o i cavi della linea abbia subito un cedimento danneggiando loro stessi un treno in transito. Non ci sono stati feriti. L’intervento dei tecnici è stato immediato.

g.n.