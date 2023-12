Caos Cosvig, i dipendenti: "Temiamo l’eventualità di una liquidazione"

Cosvig e la lunga sequela di guai. I dipendenti della società consortile geotermica, travolta da una grande crisi economica, lanciano un grido di allarme per una situazione segnata in maniera incidente da troppe incongruità e contraddizioni degli enti societari, Comuni geotermici e Regione. Cosvig come società che si avvia verso il crepuscolo della liquidazione? E’ un baratro che i dipendenti ipotizzano. "Chiediamo ai soci di Cosvig se nell’eventualità di una liquidazione, a nostro avviso purtroppo sempre più vicina, abbiano già pensato a un piano b, che eviti la perdita di posti di lavoro e l’esodo di giovani famiglie dai territori geotermici - i dipendenti in cassa integrazione, da mesi sono costretti a bere calici amari - oppure si vuole aspettare a scaricare la patata bollente alle nuove amministrazioni, nella seconda metà del 2024? Purtroppo, arrivati a questo punto, non decidere non è più, a nostro giudizio, un’opzione sul tavolo".

"Dopo tanti mesi di agonia per Cosvig chiediamo ai soci se, al di là dei cavilli normativi, effettivamente esista una vera intenzione, unitaria di voler salvare il consorzio - proseguono i dipendenti - e quali tipologie di servizi, oltre alla gestione del fondo geotermico e dell’accordo sulla viabilità, che ci auguriamo possano essere tra i primi progetti che avrà la società dopo lo scorporo di Sesta Lab, i soci abbiano intenzione di affidargli e quante le risorse umane necessarie per la loro realizzazione".

Intanto qualcosa si muove negli ambienti regionali, dove è stata approvata una risoluzione del consigliere regionale Andrea Pieroni. Ecco le parole di Pieroni: "Con questo atto impegniamo la giunta regionale ad attivarsi, di concerto con i Comuni e gli altri enti che fanno parte del consorzio, nell’ambito dell’assemblea dei soci definendo adeguate strategie di rilancio per consolidare il ruolo di Cosvig quale strumento di sviluppo socio-economico delle aree geotermiche; ad ampliare e sviluppare l’attività strumentale, svolta a servizio dei soci, così da contribuire al pieno reintegro dei dipendenti già collocati in cassa integrazione; ad accelerare al massimo il percorso tecnico/giuridico sullo scorporo di Sesta Lab, propedeutico al riconoscimento di Cosvig quale società in house della Regione e degli altri enti soci e a portare a compimento il piano di riorganizzazione entro un termine massimo di 3/4 anni".