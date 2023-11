Caos autobus, il sindaco Santi riceve gli studenti della protesta

VOLTERRA

Il sindaco di Volterra Giacomo Santi ha incontrato ieri una delegazione di studenti in protesta per i disagi a cadenza quotidiana nei bus che, dalla Valdera, viaggiano verso gli istituti superiori del colle etrusco. Problemi che riguardano soprattutto carenze di mezzi sulla linea di trasporto Volterra-Pontedera e che hanno portato studenti e genitori a inviare una dettagliata documentazione fotografica a Autolinee Toscane. "E’ già in corso un monitoraggio attento delle maggiori criticità presenti sui trasporti scolastici che si muovono dalla Valdera per raggiungere Volterra - sottolinea il sindaco Santi - a livello provinciale, ci stiamo già interessando al problema per trovare una soluzione. Trattandosi di trasporto pubblico scolastico, la soluzione deve essere cercata con il coinvolgimento della Regione Toscana".

Anche i sindaci della Valdera chiedono risposte, per bocca del presidente dell’Unione Valdera e sindaco di Casciana Terme Lari, Mirko Terreni. Due giorni fa, i sindaci dell’Unione hanno incontrato un gruppo di studenti della Valdera, che hanno nuovamente posto il problema dei viaggi verso Volterra resi impossibili dal sovraffollamento, in particolar modo nella tratta di ritorno dal colle etrusco ai Comuni della Valdera.

"Abbiamo avuto modo di appurare nel corso dell’incontro – spiega il presidente, Mirko Terreni - come l’esigenza manifestata dagli studenti sia reale e cogente. Abbiamo perciò assicurato il nostro pieno appoggio alle richieste che arrivano da ragazze e ragazzi".

"Da subito ci adopereremo per cercare di dare pronta risposta alle loro istanze interpellando sia la Provincia di Pisa che l’azienda Autolinee Toscane. Confidiamo in una veloce risoluzione della vicenda", ha concluso il presidente.