Canzi al settimo cielo "Pontedera ha apprezzato quello che abbiamo fatto"

Per la prima vittoria nei play off della storia del club, pochi minuti dopo il triplice fischio che ha sancito la vittoria-qualificazione sul Rimini c’è chi tra i tifosi del Pontedera ha lasciato lo stadio suonando il clacson. Come si fa per le vittorie più importanti. Un atteggiamento che conferma la voglia di...granata che si sta respirando in città. Una sensazione confermata dall’allenatore Massimiliano Canzi in sala stampa: "Ho percepito che questa città ha apprezzato quello che questa squadra ha fatto e il pubblico di stasera è stata una risposta compatibile a Pontedera in questo momento. Perché questo è il calcio di terza serie, non solo per Pontedera, ovviamente. Dobbiamo essere contenti di come ha risposto la gente, della dimostrazione di affetto che ci ha dato e credo che quello che abbiamo fatto noi serve a ricambiare alla città". Poi sulla partita: "Non siamo riusciti a chiuderla, ma il gol del Rimini ci ha messo un po’ di apprensione, anche se poi siamo stati capaci a controllare. E adesso andiamo a Gubbio. Per vincere ovviamente, perché anche il pareggio non ci basta per andare avanti". Tra i giocatori è il turno di Antonio Cioffi, autore dell’1-0: "Siamo partiti forte come ci eravamo detti nei giorni precedenti. Volevamo vincere, e fare due gol subito è stata la nostra fortuna. Da stasera iniziamo a pensare al Gubbio. Non sappiamo dove possiamo arrivare, ma daremo il 100%, poi vedremo". Tocca anche al portiere Alessandro Siano analizzare il match: "Siamo partiti benissimo. Avremmo firmato per trovarci a fine primo tempo sul 2-1. Nella ripresa invece abbiamo gestito molto bene la gara, contro un Rimini che ha uomini adatti per giocarsi il tutto per tutto ma che doveva sbilanciarsi. Oggi ci godiamo la vittoria, perché non era scontato vincere o passare il turno, poi da domani pensiamo al Gubbio, consapevoli di giocarcela contro tutti, pur sapendo di andare ad affrontare una squadra molto forte. Ma sappiamo anche di aver scritto un pezzo di storia". I risultati dei play off. Girone A: Renate-Arzignano 0-0 (qualificato Renate), Padova-Pergolettese 1-0 (qualificato Padova), Virtus Verona-Novara 3-0 (qualificato Vitus Verona). Girone B: Ancona-Lucchese 1-1 (qualificato Ancona), Gubbio-Recanatese 1-1 (qualificato Gubbio), Pontedera-Rimini 2-1 (qualificato Pontedera). Girone C: Cerignola-Juve Stabia 3-0 (qualificato Cerignola), Monopoli-Latina 1-0 (qualificato Monopoli), Picerno-Potenza 0-1 (qualificato Potenza). Accoppiamenti 2°turno: gir. A Pro Sesto-Renate, Padova-Virtus Verona, gir. B Carrarese-Ancona, Gubbio-Pontedera. gir. C: Foggia-Potenza, Cerignola-Monopoli.

Stefano Lemmi