Cantieri per oltre 13 milioni di euro: "Nuovo Montale pronto in estate Itis e linguistico: via alla palestra"

PONTEDERA

I problemi dei trasporti dopo le modifiche alle corse da parte di Autolinee Toscane e l’edilizia con i lavori al Villaggio Scolastico. Questi i temi al centro del Tavolo dell’edilizia scolastica che ha visto riunirsi il presidente della provincia Massimiliano Angori e la consigliera delegata Maria Antonietta Scognamiglio con gli assessori alla pubblica istruzione e ai lavori pubblici di Pontedera, Francesco Mori e Mattia Belli, i dirigenti degli istituti Secondari di secondo grado e la struttura tecnicia con il dirigente Vincenzo Simeoni. Per quanto riguarda il trasporto "abbiamo costituito un Tavolo con la Regione – ha detto Angori – per monitorare il cambiamento delle corse decido da Autolinee Toscane dall’8 gennaio, e mettendo a disposizione la nostra struttura per segnalare criticità o situazioni particolari".

Edilizia. I lavori del Nuovo Montale terminano a maggio per l’importo di quasi 7,8 milioni di euro. "Poi si dovrà procedere ai collaudi e all’allestimento degli arredi – ancora Angori – previo stanziamento delle risorse e procedura di affidamento della fornitura. L’obiettivo è di concludere il tutto in tempo utile per rendere disponibili i locali per l’anno scolastico 2024/2025". "La nostra struttura tecnica provinciale sta seguendo anche altre importanti realizzazioni – aggiunge la consigliera all’edilizia scolastica Cristina Bibolotti – come la nuova palestra dell’Iti Marconi e del liceo Montale per un importo complessivo di 5.728.000 euro tra fondi Pnrr per 5.235.000 euro e 493.000 euro quota di cofinanziamento della Provincia di Pisa. Il 30 novembre è stata effettuata la consegna parziale dei lavori in attesa che il terreno diventasse praticabile a seguito dell’allagamento del 2 e 3 novembre scorso, per effettuare la consegna completa. La durata dei lavori stimata in fase di progetto è di 540 giorni".

"Per la definizione del fabbisogno degli spazi e del relativo assetto per il prossimo anno scolastico attendiamo l’esito delle iscrizioni in corso – conclude Scognamiglio – Questa la distribuzione attuale degli spazi. L’Itis Marconi utilizza 26 aule fuori dalla sede principale (9 Fermi Ovest, 8 aule edificio rosa XXV Aprile, 6 al liceo Classico e 3 del Montale in via Puccini). Il Montale, oltre alle sedi di via Salcioli e via Puccini, utilizza quattro piani di Palazzo Blu per un totale di 31 aule.