Cantieri in centro storico su piazza e via Conti. Riunioni tecniche La città si prepara per la festa del tartufo con 60mila visitatori attesi, ma l'attenzione è sul cantiere nel centro storico che riprenderà a gennaio per completare i lavori in piazza del popolo. L'assessore ai lavori pubblici conferma la ripresa dei lavori all'inizio del nuovo anno e il rifacimento di via Conti. Riunioni tecniche e confronto con cittadini e commercianti in programma.