Cantiere, lunghe file: "Spengere il semaforo"

Lunghe file e polemiche in questi giorni sulla provinciale in Val di Cava. Il cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria sta causando ingorghi di traffico nella sua ultima fase di intervento e quindi file interminabili che hanno già sollevato numerose critiche da parte degli automobilisti. È intervenuto anche il sindaco di Palaia, Marco Gherardini. "Abbiamo chiesto alla Provincia la presenza di movieri nei momenti di maggior traffico e di spengere il semaforo – ha detto –. I lavori più impattanti per il traffico andranno avanti sicuramente per tutta la prossima settimana. In questi giorni mi sento comunque di consigliare percorsi alternativi, specie negli orari di punta. Da Forcoli, via San Gervasio e di ritorno da Pontedera, anche tramite la viabilità interna di Val di Cava".

l.b.