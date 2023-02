Cantiere in arrivo e opere finite Lavori in corso per un milione

La San Miniato dei cantieri prosegue la sua corsa, tra opere realizzate e grandi opere in partenza. Molte di queste davvero attese sul territorio. Intanto – come annuncia il sindaco Simone Giglioli – da qualche giorno via Carli a Ponte a Egola è stata riaperta al traffico, con una importante novità: il doppio senso di marcia. Questo consente un ulteriore sbocco per piazza Guido Rossa sia in ingresso sia in uscita. "In via di completamento ci sono anche – aggiunge il primo cittadino – i lavori alla rotatoria di via Pruneta, sempre a Ponte a Egola. Inoltre tra fine febbraio e inizio marzo partirà l’intervento all’asfalto in via Pestalozzi a San Miniato Basso sia alla rotatoria sia davanti alla Pam. Si tratta di interventi importanti per i cittadini sanminiatesi che chiederanno un consistente impegno da parte dell’amministrazione: un milione di euro". Intanto proseguono rispettando il crono programma i lavori nella valle di Cencione a San Miniato per realizzate il tracciato che unirà il parcheggio di Fonte alle Fate – con una pista ciclo pedonale – alla stazione ferroviaria di San Miniato Basso. Un’opera che, secondo i programmi, potrebbe essere inaugurata la prossima estate. La nuova strada ingloberà anche la via Francigena, consentendo quindi un cammino in maggiore sicurezza ai pellegrini in entrata ed in uscita da San Miniato. Nei prossimi mesi inizieranno anche i lavori di sistemazione di viale Don Minzoni in centro storico.