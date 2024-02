Cantiere edile irregolare. Titolare denunciato. Multa e sospensione

Ancora controlli nei cantieri da parte dei carabinieri della compagnia di San Miniato con i colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Pisa. Proseguono, in questo modo, i servizi preventivi e i monitoraggi in materia di salute e sicurezza per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e di contrasto all’impiego irregolare dei lavoratori. Questa volta il controllo ha riguardato un cantiere nel comprensorio del Cuoio. Al termine degli accertamenti i carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Pisa un titolare di cariche di una ditta edile per non avere adottato idonee precauzioni atte ad eliminare il pericolo di caduta dall’alto degli operatori. Sospesa l’attività imprenditoriale e multe per oltre 5.000 euro. La ditta non potrà riprendere i lavori fino a quando non avrà ripristinato nel cantiere le condizioni di sicurezza.