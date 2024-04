Cantarella, Idee in Comune: "Pronti ad amministrare"

MONTOPOLI

Sotto gli alberi di piazza Vittorio Veneto a Capanne il candidato sindaco della lista civica Idee in Comune, Michael Cantarella, non usa giri di parole: "Siamo pronti ad amministrare Montopoli". E aggiunge: "Priorità a scuola, sociale e sanità, ma niente opere faraoniche, il Comune ha bisogno di un piano di manutenzione ordinaria e straordinnaria". "A giugno i montopolesi avranno l’opportunità di chiudere un capitolo, di lasciarsi alle spalle un passato che ha inferto delle ferite al territorio e alla comunità – ha detto ancora Cantarella – Queste ferite possono essere sanate, ripartendo dai più fragili".

L’unico sindaco civico per le elezioni dell’8 e 9 giugno ha presentato alcuni candidati al consiglio comunale – Massimiliano Mori, classe 1968, geometra, sposato e padre di una figlia, Vanessa Divito, 39 anni, un passato in serie A di calcio femminile, martigiana trapiantata a San Romano, laureanda in Giurisprudenza e titolare di un’azienda di autotrasporti e Stefano Taddei, perito chimico di 42 anni, sposato, un figlio – e il programma della lista. "Sono tante le questioni aperte che l’amministrazione in carica lascerà ai successori – ha detto Cantarella – Le priorità, però, sono chiare. Sociosanitario, ambiente, manutenzione, turismo, sicurezza. Abbiamo un sistema sociosanitario che è una corsa a ostacoli fra burocrazia, scarsità di risorse e solitudine. Ci sono malati che non riescono neppure a farsi accompagnare a una visita con un trasporto adeguato. Penso a una carta degli anziani, con tutte le informazioni utili per muoversi tra le mille difficoltà".

Tema Tari: "Montopoli è molto indietro sul fronte degli incentivi ai comportamenti virtuosi", ha detto Taddei.

Sull’ambiente la "questione delicata è quella dell’ex discarica Le Conche". Da Idee in Comune lamentano "un silenzio assordante dell’amministrazione, con le percolazioni che sono costanti; siamo preoccupati per l’ambiente e la salute pubblica, ma non ci dobbiamo dimenticare che ogni anno la raccolta e il trasporto di percolato grava pesantemente sulle nostre tasche". "Niente opere faraoniche – assicurano da Idee in Comune – Preferiamo investire sulla manutenzione, ordinaria e straordinaria, di ciò che abbiamo. Montopoli ha bisogno di valorizzare il patrimonio che ha, per renderlo fruibile a tutti: scuole, parchi, strade".

"Cosa possiamo fare per cambiare le cose – ha concluso Cantarella – Loro, quelli dei partiti, che abbiamo incontrato in questi mesi mi hanno insegnato, dall’alto della loro esperienza politica, e continueranno a farlo, che non siamo né carne né pesce, che siamo degli illusi. Allora oggi noi rivendichiamo di essere degli illusi, degli illusi che provano a cambiare uun sistema di amministrazione locale distorto".

g.n.