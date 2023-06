Canottaggio, premiate tre giovani stelle

Si svegliano di buon mattino per allenarsi, vanno a scuola, pranzano, studiano e tornano ad allenarsi. Dietro i grandi risultati agli ultimi Europei di Alice Pettinari, 18 anni, e Francesco Garruccio, 17 anni, nel canottaggio e di Vittoria Ciampalini, 22 anni, nel fioretto ci sono storie fatte di impegno e tanti sacrifici. I tre giovani atleti sono stati ricevuti a Palazzo Stefanelli per ricevere una targa dal sindaco. "Oltre che il coronamento di tanto impegno, le vostre vittorie sono l’opportunità per la città di Pontedera di raccontarsi in giro per l’Europa – ha detto Matteo Franconi –. Con queste società sportive si lavora alla formazione degli atleti ma anche in ottica futura con la palestra Marconcini che presto sarà la nuova casa del Club Scherma Valdera e con la Canottieri che si sta impegnando per far diventare il Parco dei Salici il giardino della casa dei pontederesi". Alice Pettinari è tornata a casa con la medaglia d’oro nel 4 senza dagli Europei U19 in Francia mentre Francesco Garruccio con un bronzo nel 2 senza. Vittoria Ciampalini invece ha centrato si è guadagnata una medaglia d’argento nel fioretto femminile agli Europei U23 di Budapest e un bronzo nella gara a squadre.

l.b.