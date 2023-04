Cane soccorso in strada dai carabinieri. Rintracciato il proprietario

SANTA LUCE

È una storia a lieto fine quella che ha coinvolto, ieri mattina, i militari della stazione dei carabinieri di Santa Luce. Alle prime ore del giorno, durante un servizio perlustrativo di routine, i carabinieri si sono accorti che c’era qualcosa che si muoveva lungo il ciglio della strada. Un movimento che ha attirato la loro attenzione. Solo dopo aver fermato l’auto, i militari si sono accorti di essere di fronte a un cane da caccia di razza Breton. razza nota per l’intelligenza, l’eleganza del portamento ma anche la voglia di giocare. "L’animale – raccontano dalla stazione dei carabinieri di Santa Luce – palesemente disorientato e spaventato, ma curato e in buono stato di salute, era privo di qualsiasi elemento utile, collare con medaglia, o tatuaggi sul corpo che ci potessero aiutare a identificarne il proprietario". Così è scattata la ricerca del proprietario, insieme al soccorso dell’animale. I carabinieri hanno portato il cane in caserma, lo hanno rifocillato e accudito per tutta la mattina. Insomma si sono presi cura dell’animale finché, grazie anche all’intervento del personale del Comune, non è stato rintracciato il proprietario. Con un apposito apparecchio è stato infatti accertato che l’animale aveva impiantato sottopelle il previsto microchip, che lo inseriva nell’apposita anagrafe canina attribuendo allo stesso il nome del legittimo proprietario: un residente proprio del Comune di Santa Luce.

"Dopo aver contatto l’uomo proprietario del cane – continuano il racconto dalla stazione – lui stesso ci ha spiegato che l’animale era fuggito da casa alle prime luci dell’alba dello stesso giorno e che fino a quel momento era stato impegnato nelle sue ricerche. A felice conclusione della vicenda l’uomo ci ha ringraziato più volte per aver ritrovato ed esserci presi cura del suo affezionato amico".