Cane ingerisce la droga: "L’ha mangiata al parco, salvato dal veterinario”

Pontedera, 29 settembre 2023 – La canina che alla sera, dopo la quotidiana passeggiata pomeridiana, perde improvvisamente di vivacità e va in ipotermia. È frastornata, ha degli spasmi, rigidità degli arti, cade a terra. Quindi la corsa dal veterinario e poi alla clinica di San Rossore. Una breve visita ed i medici sono sicuri: il cane, un cucciolo di Labrador nero, con temperatura bassa e battiti cardiaci al minimo ha ingerito sostanze stupefacenti.

Quindi il ricovero nella struttura dove passa tutta la nottata e per fortuna, il mattino seguente, può tornare a casa senza troppe complicazioni ma con tanta paura da parte dei padroni ed una spesa di diverse centinaia di euro. È il racconto di Barbara Sansone, pontederese e padrona di Atena, che adesso vuole mettere in guardia tutti coloro che quotidianamente frequentano il Parco dei Salici.

“Voglio che vengano intensificati i controlli – dice – non è possibile che in un parco pubblico frequentato ogni giorno da centinaia di persone di tutte le età ci si possa imbattere in problemi del genere. Domenica pomeriggio ho portato Atena, il mio cucciolo di Labrador, al parco mentre c’era un festival olistico con tante persone. Il cane deve aver mangiucchiato qualcosa contenente stupefacenti oppure escrementi umani contenenti queste sostanze, purtroppo ce ne sono molte in giro nel parco. Ecco perché chiedo maggiori controlli. Qualche giorno fa è successo al mio cane ma potrebbe succedere anche ad un bambino. Faccio quindi un appello ai fruitori del parco a prestare maggiore attenzione ma anche a chi di dovere ad intensificare i controlli".

“Il parco – conclude – ha una scarsa illuminazione e adesso che si va nell’inverno diventa quindi meno fruibile mentre viene utilizzato come dormitorio da senzatetto che poi lasciano escrementi in giro. Inoltre, dal lato del ponte alla Navetta, continuano a sfrecciare motorini a tutte le ore, il che può essere molto pericoloso".