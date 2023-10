"Candidature per Presidente e Scrutatore di Seggio Elettorale: Scadenza 31 Ottobre e 30 Novembre"

I cittadini disposti a ricoprire l’incarico di presidente di seggio elettorale o desiderino essere inseriti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale possono fare domanda al Comune di Castelfranco entro il 31 ottobre. La domanda per presidente di seggio deve essere presentata al sindaco. I requisiti richiesti sono l’iscrizione nelle elettorali ed essere nelle condizioni di elettori, non aver superato il 70° anno di età, possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, non essere siano dipendenti dei ministeri dell’Interno, Poste e Telecomunicazioni, Trasporti, non appartengano alle forze armate in servizio, ne siano medici provinciali, ufficiali sanitari o medici condotti, segretari comunali o dipendenti dei Comuni addetti o comandati agli uffici elettorali. Per gli scrutarori le domande scadono il 30 novembre.