Campo sportivo Volontari al lavoro

"Stiamo facendo di tutto per far giocare il Cenaia nel nostro campo, è una vera e propria corsa contro il tempo". Si sono messi a lavoro anche il patron Daniele Baroncini ed il presidente Enrico Milianti per rendere l’impianto sportivo Favilli e il campo Pennati in grado, già da fine agosto con l’inizio della Coppa Italia, di ospitare le partite del Cenaia che nella stagione appena terminata ha vinto il campionato di Eccellenza, strappando il pass per la Serie D. Una cavalcata eccezionale per un paese di 2mila anime che grazie ad un gruppo splendido di giocatori ed al sostegno di tanti appassionati è riuscita a battere la concorrenza di formazioni ben più attrezzate sulla carta. E adesso è la stessa passione dei dirigenti che li ha convinti a mettersi all’opera, nei ritagli di tempo, per completare tutti gli interventi necessari e rendere omologabile il Pennati alla Serie D. "È bastato ritrovarsi poche ore con gli altri dirigenti per capire che da parte di tutti c’era la volontà di iniziare quanto prima questi lavori – racconta il presidente Enrico Milianti –. Ci dobbiamo dare una mano a vicenda. Appena uno esce da lavoro va al campo e si mette a fare qualcosa, ognuno con le sue competenze e capacità. C’è da togliere una siepe per fare posto alla nuova tribuna che realizzerà il Comune, così come alzare la prima recinzione, realizzare i doppi bagni e le doppie entrate per locali ed ospiti. Insomma una corsa contro il tempo per concludere i lavori entro l’inizio del campionato e far giocare il nostro Cenaia nel suo campo". Luca Bongianni