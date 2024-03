Campionati di filosofia. Vasiliu e Colizzi alle finali nazionali

Miriam Vasiliu della classe 5E del Liceo delle Scienze Umane e Chiara Colizzi della classe 5 B del Liceo Linguistico, sono due studentesse del Liceo Montale di Pontedera che parteciperanno alle finali nazionali dei campionati di filosofia, conquistando in Toscana due dei quattro posti disponibili per la finale nazionale che si svolgerà a Latina il 27 marzo. La dirigente scolastica, Lucia Orsini, si è mostrata chiaramente soddisfatta e non ha esitato a manifestare il suo sostegno alle due studentesse in vista dell’evento. "La filosofia è una disciplina molto vicina ai giovani – dichiara il professore del Liceo Montale, Marco Mannucci – è anch’essa “adolescente“, sempre piena di domande e alla ricerca di un suo posto nel mondo".