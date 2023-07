Campino di San Giuseppe, Primo Evento Serale con Tombolata per Tutti da 0 a 100 Anni

Tante famiglie con figli di tutte le età hanno partecipato al primo appuntamento serale al campino della parrocchia San Giuseppe, nel quartiere Fuori del Ponte. Stasera dalle 21.15 nuovo evento in calendario con la tanto attesa tombolata per tutti, da 0 a 100 anni, previsti ricchi premi e ci sarà anche il carrettino del gelato artigianale. Insomma il progetto voluto da un gruppo di parrocchiani di far rinascere il campino è decollato. "Siamo contenti di com’è andata questa prima serata, abbiamo visto tante persone anche da fuori parrocchia – dice Matteo Tomasi, animatore e membro del consiglio pastorale – per la tombolata tanti anziani si sono già detti felici di esserci. Terminata questa prima settimana faremo un bilancio ma credo che questi due appuntamenti, del mercoledì e del venerdì verranno confermati. Vorremo poi aggiungere anche un po’ di musica, ballo e karaoke. E per l’inaugurazione ufficiale stiamo valutando se farla in a luglio o a fine agosto".

l.b.