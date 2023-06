Campi solari, tutte le offerte Dal nuoto alla musica fino allo yoga Ecco la guida dei corsi in città

Dal tennis al nuoto, dalla ginnastica al calcio, dalla musica allo yoga. È ricca l’offerta di attività ludico e sportive che possono essere praticate nei campi solari iniziati in questi giorni a Pontedera. Il Comune ha pubblicato l’elenco dei campi estivi per bambini e bambine dai 3 ai 17 anni che si svolgeranno nella città della Vespa nelle prossime settimane. Sono una decina le società o associazioni coinvolte, dal centro città alle frazioni. È dedicato ai bambini dai 3 agli 11 il summer camp "A spasso col faraone" organizzato dall’associazione Sos Scuola allo Sporting Club di via dell’Olmo. Qui ci saranno fino al 14 settembre laboratori, giochi e attività divertenti, pronti a scoprire l’antico Egitto.

Sono iniziati da due settimane ed andranno avanti fino a settembre i campi estivi alla piscina comunale di Pontedera. Dalla pallanuoto ai giochi acquatici, dal nuoto ad altre discipline i campi estivi per bambini da 3 a 13 anni si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 8-8.30 alle 12.30-13. Calcio ma non solo ai campi solari alla Stella Azzurra. Bambini da 6 a 12 anni possono giocare anche basket, ping pong, bocce, boxe, tiro con l’arco, dodgeball ma anche film, disegni e storie. Basket, calcio, scherma, rugby e tante altre attività alla Bellaria Cappuccini con i summer camp aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 (con possibilità di trattenersi fino alle 17.30) per bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni. Dall’aiuto nei compiti ad uscite ludiche e sport al Magic Summer organizzato al Galimberti per bambini nati dal 2011 al 2019. Iniziano il 3 luglio i centri estivi allo Spazio Nu con canto, yoga, gioco-danza, disegno, narrazione di storie e così via, adatto a tutti con programmi specifici in base alle fasce d’età. Musical, animazione musicale, musica in gioco, composizione creativa e scoperta degli strumenti al Campo E-state Musical-e organizzato dall’Accademia Musicale Pontedera che si terrà al Parco Gemma. Al Parco dei Salici sono iniziati invece i campi solari dell’Asd Ginnasticamente con giochi d’acqua, sport, canottaggio e giro in battello. E ancora entrano nel vivo i campi solari alla parrocchia San Lorenzo di Gello, al Circolo Tennis e allo stadio comunale Mannucci con la Polisportiva Valdera. Tutti le informazioni dettagliate e i contatti per le iscrizioni sono sul sito del Comune.

Luca Bongianni