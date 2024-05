Camion va a fuoco. Paura per la strada

PONTEDERA

Paura ieri mattina poco dopo prima delle 11,30 per l’incendio che ha letteralmente distrutto un camion sulla strada regionale 439 nella zona della Bianca, nei pressi dell’incrocio con la strada statale 67 Tosco Romagnola. Per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco di Pisa e dei carabinieri, un camion si è incendiato mentre era in marcia.

L’autista, che si è accorto prontamente del rogo, ha fermato il veicolo, è sceso mettendosi in salvo e ha iniziato le prime operazioni di spegnimento delle fiamme dopo aver avvertito la centrale del 112 Nue (Numero unico di emergenza) che ha inviato sul posto una squadra di vigili del fuoco. Le fiamme hanno reso inutilizzabile il veicolo che è andato completamente distrutto sia nella parte anteriore della cabina che nella parte posteriore del cassone di carico. L’immediato blocco del traffico nella zona dell’incendio ha evitato che le fiamme potessero danneggiare altri veicoli in transito. Non ci sono stati feriti.

I carabinieri della compagnia e della stazione di Pontedera sono intervenuti prontamente per regolare la circolazione e chiudere il tratto di strada e avviare le indagini sulle cause del rogo insieme ai vigili del fuoco. Pare certo che si sia tratto di un incendio le cui cause sarebbero accidentali. Un guasto o un surriscaldamento al motore.