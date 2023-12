Camion si ribalta in Fi-Pi-Li. Traffico bloccato per ore. Viabilità secondaria in tilt

Un’altra mattinata di passione di code lunghissime, pericolo e viabilità secondaria al collasso. Il primo giorno di lavoro dopo Natale è cominciato con un incidente stradale intorno alle 8 sulla Fi-Pi-Li: tra Pontedera e Montopoli, il traffico è stato interrotto a causa di un incidente stradale avvenuto al km 48, in direzione mare, che ha coinvolto un camion, con perdita del carico: il mezzo pesante trasportava cippato. Proprio la dispersione del materiale ha causato ripercussioni anche per la viabilità in direzione Firenze. Subito è scoppiato il caos, per fortuna, senza conseguenze, perché non ci sono stati feriti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti la Polizia stradale e i vigili del fuoco. Un incidente che ha costretto all’interruzione della circolazione del traffico veicolare in entrambe le direzioni di marcia. Il traffico a quel punto ha intasato le arterie secondarie, a partire dalla Tosco Romagnola. Un copione già visto e rivisto sulla "veloce", strada stretta dalla nascita, senza corsie di emergenza e – con gli anni – ancora più stretta a causa delle continue riduzioni provvisorie della carreggiata per curare gli atavici malanni di cui soffre e che sono causa di infinite polemiche e di tanti drammi.

Le operazioni di rimozione del mezzo e del materiale che si era depositato nella strada sono andate avanti per diverse ore. La superstrada è stata chiusa un’intera mattinata ed è stata riaperta intorno alle 13.10, in entrambi i sensi di marcia. Ma a metà pomeriggio si registravano ancora ben quattro chilometri di coda in direzione mare: una situazione continuamente monitorata da Avr. I problemi di viabilità si sono invece risolti più rapidamente – alla riapertura – in direzione di Firenze.

Immediatamente dopo l’incidente si è scatenato il tam tam sui gruppi social e WhatsApp dei "Dannati della Fi-Pili", con gli automobilisti a scambiarsi informazioni, avvisi e suggerimenti, per evitare di finire nell’imbuto ed uscire dalla roulette russa di questa strada che, specialmente negli ultimi due anni, è al centro di durissime polemiche. Da parte di tutti. Dai trasportatori ai pendolari.