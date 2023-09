Camion si ribalta, autotrasportatore liberato dalle lamiere. E’ grave

Pontedera, 1 settembre 2023 – Incidente stradale questa mattina, 1 settembre, sulla via Volterrana, nel comune di Chianni, in località La Grillaia. Un camion si è ribaltato mentre stava dirigendosi verso la discarica. E’ successo poco dopo le 9.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato il camionista, 62 anni, rimasto incastrato nelle lamiere. L’uomo è stato poi preso in carico dal personale medico. Sul posto è intervenuto anche l’elisoccorso regionale Pegaso per il trasporto in ospedale del ferito. Sul posto anche i carabinieri di Chianni. Cause in corso di accertamento.