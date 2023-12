Camion di Gpl fuori strada in FiPiLi, tratto chiuso tra Montopoli e Santa Croce. Traffico in tilt

Montopoli Val d’Arno (Pisa), 4 dicembre 2023 – Un camion di Gpl è finito fuori strada in FiPiLi all’altezza di Montopoli Val d’Arno, in direzione Firenze. A causare l’incidente, avvenuto intorno alle 13, potrebbe essere stato lo scoppio di una gomma.

Il mezzo si trova su una delle due corsie: per un paio d’ore il flusso delle auto ha viaggiato a velocità rallentata, ma per consentire le operazioni di rimozione del mezzo è stato chiuso il tratto della superstrada compreso tra le uscite di Montopoli e Santa Croce, in direzione Firenze.

Non è escluso che per completare l’intervento in sicurezza venga chiuso momentaneamente anche il tratto in direzione mare. Diverse code si registrano tra gli svincoli di Pontedera e quello di Montopoli, sempre per chi viaggia in direzione Firenze.