Camion finisce fuori strada sulla Sp 35

FAUGLIA

C’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco di Pisa per rimuovere un grosso camion, contenente un carico di 39 tonnellate, finito duori strada ieri mattina poco dopo le 11 sulla provinciale 35 tra Fauglia e Collesalvetti. Il camion, e il relativo carico, non si sono ribaltati. Ma le ruote del pesante veicolo sono finite fuori dalla sede strada, sul fosso laterale che, a causa delle piogge degli ultimi giorni, era particolarmente bagnato e ha ceduto sotto il peso del tir. Che per questo motivo è rimasto intrappolato come fosse finito nelle sabbie mobili. Il camionista ha cercato in tutti i modi di riportare il camion in carreggiata, ma senza riuscirci. Così ha allertato i vigili del fuoco che, con l’aiuto di un’autogru del comando provinciale, sono riusciti a riportare il mezzo in carreggiata e evitare il ribaltamento. Per consentire queste operazioni la strada è stata chiusa. Sul posto polizia municipale di Fauglia e personale della Provincia di Pisa.