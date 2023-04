Cambio al vertice del Pd Lorenzo Lazzerini neo segretario subentra a Massimo Malfetti

VOLTERRA

L’assemblea dell’unione comunale del Partito Democratico ha ratificato le dimissioni del segretario Massimo Malfetti. E’ stato nominato come nuovo segretario dell’unione comunale del Pd l’attuale segretario del circolo di Volterra e capogruppo di maggioranza il 28enne Lorenzo Lazzerini, il più giovane timoniere nella storia dei Dem del territorio. La proposta di Lazzerini è stata votata all’unanimità dall’assemblea. Durante la riunione il neo segretario ha esposto le sue linee programmatiche, anche in vista della campagna elettorale 2024. "Fondamentale per lo sviluppo del Pd di Volterra sarà l’ascolto – sono le parole del neo segretario – principio che si concretizzerà sia attraverso un apposito percorso di ascolto degli iscritti, dei simpatizzanti e di tutti coloro che vorranno collaborare con il Pd non solo per le amministrative 2024, ma per sviluppare una politica che miri alla crescita e allo sviluppo di Volterra e di tutta l’Alta Valdicecina".

Per Lazzerini "l’apertura però non si limiterà solamente alla società civile, ma anche a tutte le forze politiche che si riconoscono nel centrosinistra, senza alcuna preclusione. Un percorso di alleanze ed ascolto che però non parta dai nomi, ma dai temi, quali mirare a fornire una politica culturale che guardi al futuro, la difesa della sanità pubblica, realizzare opere pubbliche che aiutino tutta la comunità e che al contempo cambino il volto del Comune e lo rendano più fruibile". Lazzerini mette a fuoco altri punti del suo manifesto politico. "Le politiche ambientali, il cercare di portare nel nostro territorio un turismo sempre più consapevole e di qualità, creare una mobilità innovativa ed attenta al futuro cercando nuove forme di investimento per creare nuovo lavoro".

I.P.