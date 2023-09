Calzaturiero: "Mercatopiù dinamico" nel Comprensorio: Micam 96esima edizione

I primi numeri di Micam danno il polso dell’importanza dell’evento per un settore chiave dell’economia del Comprensorio: i marchi presentati sono 1024 di cui 520 italiani e 504 internazionali provenienti da oltre 30 nazioni. E’il salone internazionale della calzatura che torna dal 17 al 20 settembre a fieramilano (Rho) con la sua 96esima edizione. Un settore, il calzaturierio fondamentale per il Comprensorio. Qualità, sostenibilità, innovazione e attenzione ai giovani sono – spiega una nota – i i driver della manifestazione. Intanto un a prima analisi: il mercato, sempre dinamico, continua a offrire occasioni di riflessione per tutto il settore e Micam sarà ancora una volta il momento più importante d’incontro e confronto tra professionisti. "Micam guida la ripresa del settore calzaturiero nazionale e gioca un ruolo chiave per l’affermazione delle nostre aziende che hanno bisogno del supporto fieristico per affermarsi e svilupparsi nei mercati internazionali – spiega la Presidente di Micam Giovanna Ceolini -. Auspico che la manifestazione possa ancora una volta confermarsi quale insostituibile occasione di business e volano di un comparto dalla grande rilevanza in termini economici ed occupazionali. Con oltre 3.700 aziende e più di 72mila addetti questo segmento produttivo è uno dei pilastri assoluti del sistema moda. Come da tradizione inoltre ricordo che Micam è un faro acceso sulle nuove tendenze a partire dalla sostenibilità che non è più un trend di breve periodo ma un fattore chiave nelle decisioni d’acquisto del cliente". Il talento dei giovani è come sempre al centro dell’eventograzie alle tante iniziative che puntano a promuoverlo e a farlo scoprire agli operatori.

C. B.