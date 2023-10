"Calici e cioccolato", connubio tra cultura e prelibate eccellenze

Un connubio tra cultura e straordinarie eccellenze del nostro territorio. Questo è "Calici e cioccolato", evento in programma domenica 29 ottobre tra il museo Casa Carducci e la biblioteca comunale in via Carducci a Santa Maria a Monte per iniziativa di Comune, Centro commerciale naturale e Confcommercio provincia Pisa.

Un connubio tra vino e cioccolato. Tra L’Agona, impresa vitivinicola di Terricciola e Angiolini Cioccolato di Pontedera, attività fondata da Giovanni Angiolini, origini di Santa Maria a Monte (San Donato per la precisione), nel 2018 dopo alcune esperienze come responsabile di aziende cioccolatiere. Laboratori e degustazioni con abbinamento tra cioccolato e vino alle 16 e alle 17,30 (prenotazione obbligatoria al 339 1693322). Il laboratorio sarà in Casa Carducci dove.

Immerso nella storia della famiglia del grande poeta e premio Nobel, Giovanni Angiolini non solo dimostrerà come si lavora il cioccolato, ma farà immergere i presenti in un percorso culturale sulle origini del cacao, le varie provenienze e l’evoluzione in quelle straordinarie barrette che deliziano e soddisfano tutti i sensi.

In biblioteca ci sarà l’abbinamento con i vini L’Agona, azienda di Terricciola, che porterà tre suoi rossi, dal più giovane per i giovani al più corposo e invecchiato, che racchiudono la storia della famiglia non solo nelle originali etichette. Ieri mattina "Calici e cioccolato" è stato presentato nella sala consiliare del municipio di Santa Maria a Monte dalla sindaca Manuela Del Grande con la consigliera delegata agli eventi Valentina Novi, Giovanni Angiolini di Angiolini Cioccolato, Giorgia Puccinelli di L’Agona, Silvio Tempestini presidente del Ccn di Santa Maria a Monte e Luca Favilli di Confcommercio provincia Pisa. "Per noi tutti gli eventi che valorizzano il territorio ben vengano", le parole della sindaca Del Grande.

Angiolini e Puccinelli hanno illustrato la cultura delle loro attività e le peculiarità. Dal cacao del Guatemala e della Colombia che aiuta i contadini e il lavoro delle donne, al vino di famiglia.

gabriele nuti