Calcinacci dal cavalcavia. Colpita un’auto sulla 439

PONSACCO-PONTEDERA

I calcinacci che si sono staccati dal cavalcavia della FiPiLi allo svincolo di Ponsacco hanno colpito un’auto che viaggiava sulla statale 439 che passa sotto il ponte. Danni alla vettura, ma nessuna conseguenza fisica per l’automobilista che si è fermato e ha chiesto immediatamente l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. La strada 439 è stata chiusa in quel tratto – al confine tra i territori comunali di Pontedera e Ponsacco – con deviazioni all’altezza delle rotatorie di ingresso alle Melorie dalla parte di Ponsacco e di ingresso allo svincolo e sulla via di Patto e la strada di Gello sul lato Pontedera.

L’intervento di verifica statica è stato effettuato intorno alle 14,30 da una squadra di vigili del fuoco. Dalla verifica effettuata, viene comunicato dal comando provinciale, è stato rilevato che alcuni aggetti in calcestruzzo presentano ammaloramenti con distacco di copriferro. Per questo motivo il tratto di strada sotto e a ridosso del cavalcavia è stato chiuso al traffico. Nessuna conseguenza per la FiPiLi che è sempre rimasta aperta e non ha subito conseguenze dall’intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto sono state attivate anche le squadre di Avr, che ha la responsabilità per la gestione della superstrada, e di Anas che è proprietaria della statale 439. In una nota Anas precisa che "la statale 439 ’Pontedera e Ponsacco’ è chiusa al traffico in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra i chilometri 6,900 e 7,700, in provincia di Pisa, per consentire ai vigili del fuoco le opportune verifiche tecniche ad un cavalcavia della Firenze-Pisa-Livorno, non di competenza Anas, a seguito di una caduta calcinacci". "La statale 439 è stata chiusa perché sottostante al cavalcavia – si legge ancora nella nota di Anas – Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e le deviazioni temporanee sulla viabilità locale".

Chiusa la strada per evitare evidentemente che altri distacchi di calcinacci colpiscano vetture in transito, il secondo step è quello della verifica del cavalcavia da parte dei tecnici di Avr e della Città Metropolitana di Firenze – ente proprietario della FiPiLi e delle insfrastrutture connesse – per mettere in cantiere l’intervento di sistemazione ed evitare altri problemi causati da ulteriori distacchi. Non è da escludere che la caduta dei calcinacci dal ponte dello svincolo di Ponsacco sia stato provocato dal maltempo di questi giorni di pioggia e forte vento. Non è la prima volta che uno dei ponti della FiPiLi presentano problemi causati da ammaloramento dell’intonaco.

g.n.