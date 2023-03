Calamità e monumenti a rischio Il primo corso su come proteggerli Mettere in sicurezza i beni culturali

Si terrà a Volterra il primo corso europeo interdisciplinare sulla protezione dei beni culturali a rischio. È in programma dal 6 al 10 marzo, la prima sessione del Protecting Cultural Heritage Course che rientra nell’ambito di Proculther-net, il progetto coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile e cofinanziato dalla Direzione generale per la protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario della Commissione europea, con l’obiettivo di rafforzare la capacità di risposta europea in tema di protezione del patrimonio culturale a rischio. "Il corso, organizzato nel quadro della Union Civil Protection Knowledge Network- KN – si legge nella descrizione fornita dal Dipartimento della Protezione Civile – sarà articolato in una prima fase di formazione in aula alla Siaf - Scuola internazionale di Alta Formazione di Volterra, già sede di alcuni corsi organizzati nell’ambito del Meccanismo unionale di Protezione Civile, a cui seguiranno laboratori di gruppo e un’esercitazione che avrà lo scopo di valutare le competenze acquisite dai partecipanti.

Con l’occasione verranno testati sul campo anche sette modelli per la valutazione del danno inseriti nel manuale del progetto Proculther-net: dati di base e di identificazione del sito, beni mobili e immobili, profilo dell’edificio, messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile, patrimonio immateriale e trasferimento del patrimonio culturale mobile". Il Protecting Cultural Heritage Course rappresenta un momento di confronto a livello europeo sul tema della protezione dei beni culturali, potendo contare sull’adesione del 70% dei Paesi del Meccanismo Unionale di Protezione Civile. Tra i partecipanti al corso, oltre agli esperti italiani del Ministero della Cultura, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Comando carabinieri tutela patrimonio culturale e dell’esercito, parteciperanno anche professionisti delle Nazioni Unite e delle Organizzazioni non governative. In rappresentanza degli altri Paesi ci saranno esperti in gestione del rischio, membri delle forze armate, archeologi, pompieri professionisti, ingegneri strutturisti, architetti, restauratori, archivisti. Una seconda sessione del corso è in programma dal 20 al 24 marzo.